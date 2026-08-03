Киноа защищает печень от ожирения: эксперимент на мышах

Ученые обнаружили, что киноа — популярный злак — может помогать в борьбе с жировой болезнью печени. В ходе эксперимента на мышах крупа уменьшила накопление жира в органе и нормализовала ряд важных показателей обмена веществ.
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