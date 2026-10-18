It's hard to catch every little detail when watching a show for the first time, which is why these Netflix series reward viewers on a rewatch.
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