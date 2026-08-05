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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каррагер о Салахе в «Трабзонспоре»: «Турция – слишком низкий уровень для него. Я думал, он поедет в «Милан», «Ювентус». Мохамед похож на Роналду, статистика много для него значит»

Джейми Каррагер не ожидал, что Мохамед Салах присоединится к « Трабзонспору ». «Я никогда не верил, что он уедет в Саудовскую Аравию, потому что, во-первых, он слишком хорош для этого.

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