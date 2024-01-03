Кузнецов о нейтральном статусе: «Как страна скажет, так и сделаем. Скорее всего, индивидуально никто не будет выступать в такой роли, это как минимум неэтично»

Кузнецов – чемпион мира 2017 года и серебряный призер Олимпиады-2012 по прыжкам в воду. В сентябре Международная федерация плавания (World Aquatics) объявила, что россияне смогут участвовать в турнирах под ее эгидой – при соблюдении строгих условий, включая выступление без флага и гимна.
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