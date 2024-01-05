Что должна делать воспитанная барышня в 1896 году

Барышня в разговоре не должна упоминать про чёрта, акушерок, любовников, курительный табак, кислую капусту, грибы, редьку, колбасу, хвост, нижнее белье, желудочно–кишечные заболевания, свиней, пиво, лысины, новорожденных детей, крыс и тараканов.
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