РБК: во Внуково и Шереметьево изменили схемы заходов самолетов на посадку

Специалисты ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" (национальный провайдер аэронавигационного обслуживания, подведомственна Росавиации) и группы "Аэрофлот" разработали новые схемы захода самолетов на посадку в Московской воздушной зоне.
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