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В рамках акции «Я помню! Я горжусь! Служу России!» сотрудник УМВД России по Омской области рассказал о фронтовых дорогах двух своих дедов

Начальник отдела УЭБиПК УМВД России по Омской области Константин Мальцев с гордостью вспоминает о двух своих дедушках, которые героически прошли через всю войну: «Мой дед, в честь которого меня и назвали, – гвардии старший сержант Мальцев Константин Петрович, родился в 1906 году в маленьком селе Дубровна Сладковского района ныне Тюменской, а на тот момент Омской области.

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