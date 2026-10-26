Через пять лет западные фирмы, продающие ныне вместо машин футболки с логотипом, ждёт медленное угасание Юрий Енцов Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Девять зарубежных автопроизводителей, объявивших об уходе из России, не ликвидировали свои дочерние структуры.
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