Тэйлор Дженкинс: «Гризлис» разговаривали с Джа Морэнтом о его поведении еще до появления видео»

Главный тренер «Мемфиса» Тэйлор Дженкинс заявил, что члены клуба разговаривали с разыгрывающим Джа Морэнтом о его поведении за пределами площадки еще до появления скандального видео с пистолетом.
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