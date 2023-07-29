Почему не воюет "армия" мигрантов

SI

Sergey Ivanov

Да просто потому, что им нельзя доверять оружие! Потому, что этим все равно в кого стрелять. Мы для них все- «неверные», а убить неверного- вещь, угодная Аллаху. Но можно ведь по- другому: В армии полно работы, которая не связана с оружием. Да пусть хоть баню солдатам топят и подштанники выдают! А еще- пусть окопы копают. Не хотят- вон из России! А можно еще призвать на гражданскую службу. Пусть в тылу работают. Пока русские воюют- пускай уголек рубают в Воркуте. Только вот что- то мне подсказывает, что ничего этого не будет! Вплоть до того, как эти толпы бандитов не схватятся за оружие, которого у них достаточно припрятано- и не пойдут громить Москву. Что тут поделаешь! Такой он, русский мужик: Пока гром не грянет- не перекрестится. Пока кованым сапогом не получит по заднице- с печи не слезет.