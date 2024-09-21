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Мы соседи по планете

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Ищите женщину — обнаженные модели сливаются с пейзажем

Ищите женщину — обнаженные модели сливаются с пейзажем

Работы сицилийского художника Филиппо Йоко (Filippo Ioco) с двойным дном. На первый взгляд кажется, что это обычный пейзаж, но, если очень хорошо приглядеться, можно найти модель, при этом совершенно голую… Для работы над своим масштабным проектом «Пейзажи» фотограф и мастер боди-арта Филиппо Йоко сначала несколько часов гримирует моделей, а потом заботливо «внедряет» их в ландшафт и фотографирует.

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