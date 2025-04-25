Кен Гриффин обвинил Трампа в подрыве доверия к свободной торговле

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Миллиардер и глава инвестиционного фонда Citadel Кен Гриффин публично раскритиковал торговую политику президента Дональда Трампа, назвав идею новых пошлин и изоляционизма «токсичной» для Республиканской партии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии