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Кен Гриффин обвинил Трампа в подрыве доверия к свободной торговле

Кен Гриффин обвинил Трампа в подрыве доверия к свободной торговле

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Миллиардер и глава инвестиционного фонда Citadel Кен Гриффин публично раскритиковал торговую политику президента Дональда Трампа, назвав идею новых пошлин и изоляционизма «токсичной» для Республиканской партии.

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