*в заголовке опечаток нет, всё правильно написано«Мэднэс и ступидити» (безумие и тупость) будет теперь, видимо, постоянной рубрикой.
Международное оборзение
Комментарии
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Игорь
ВСЕ ИДЕТ ПО ЗАКОНОМЕРНОМУ КРУГУ
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13 час.
М
ММ
"Перемен, мы ждём перемен",- срочно песню Цоя перевести на английский язык и отправить на все музыкальные сайты Штатов!
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11 час.
Галина Скрипник
Стиль - блеск! продолжайте, автор, в том же духе. Ждём следующих обоРЗений.
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8 час.
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