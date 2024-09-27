Театр абсурда
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Театр абсурда

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Потому что нерабы

Потому что нерабы

Нерабы стали забывать, что такое свобода, но есть те, кто им про это напомнят! На человеческом это выглядит так: «В третий раз ваш сын не сдает на ВСУ.

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