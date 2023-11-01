Медведев: Европа стала настоящим врагом России

Европа не просто потеряла Россию как стратегического партнера, но стала ее врагом, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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