Происшествия

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В Иванове член Общественного совета при УМВД региона поздравила многодетную семью капитана полиции с Днем семьи, любви и верности

Член Общественного совета при УМВД России по Ивановской области Светлана Шишкина побывала в гостях у многодетной семьи капитана полиции Владимира Канина и поздравила с Днём семьи, любви и верности.

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