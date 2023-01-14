Джей Краудер – об отлучении от «Финикса»: «Это болезненная ситуация для меня»

Форвард «Санз» Джей Краудер рассказал о том, как переживает ситуацию с отлучением от команды. В межсезонье у Краудера возникли разногласия с тренерским штабом по поводу его роли, в результате было принято решение, что «Финикс» обменяет игрока.
Форвард «Санз» Джей Краудер рассказал о том, как переживает ситуацию с отлучением от команды. В межсезонье у Краудера возникли разногласия с тренерским штабом по поводу его роли, в результате было принято решение, что «Финикс» обменяет игрока.
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