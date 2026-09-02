Евросоюз в октябре обсудит запрет на выдачу виз россиянам

www.globallookpress.com/Alicia Windzio/dpa Лидеры Европейского союза планируют обсудить запрет на выдачу виз гражданам России на предстоящем саммите, который пройдет 15–16 октября.
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