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Евросоюз в октябре обсудит запрет на выдачу виз россиянам

Евросоюз в октябре обсудит запрет на выдачу виз россиянам

www.globallookpress.com/Alicia Windzio/dpa Лидеры Европейского союза планируют обсудить запрет на выдачу виз гражданам России на предстоящем саммите, который пройдет 15–16 октября.

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