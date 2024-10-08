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"С лёгкостью весеннего ветерка": Фицо предложил ударить ракетой по Брюсселю

"С лёгкостью весеннего ветерка": Фицо предложил ударить ракетой по Брюсселю

© CHRISTOPH SOEDER/ GLOBAL LOOK PRESS Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил ударить дальнобойной ракетой по Брюсселю, комментируя требования Европарламента разрешить Украине наносить удары вглубь России.

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Комментарии
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Eduard
Давно пора.Покаэтим &quot;господам&quot; не дать по роже не успокоятся!
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7 час.
Владимир Соловьев
&quot;Фицо предложил ударить ракетой по Брюсселю&quot;. БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН ТАК ДУМАЮТ!
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7 час.

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