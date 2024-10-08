"С лёгкостью весеннего ветерка": Фицо предложил ударить ракетой по Брюсселю

© CHRISTOPH SOEDER/ GLOBAL LOOK PRESS Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил ударить дальнобойной ракетой по Брюсселю, комментируя требования Европарламента разрешить Украине наносить удары вглубь России.
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