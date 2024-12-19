Сразу восемь водителей "Скорой" уволились в Чебаркуле, но вдруг передумали

Что заставило их изменить решение. В Чебаркуле Челябинской области, сразу восемь водителей скорой помощи подали заявления об увольнении, о чем они сообщили в социальных сетях, приложив фотографии документов.
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