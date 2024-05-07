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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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35-летний Хуммельс – самый возрастной немец, забивший в плей-офф ЛЧ. Только Гиггз и Джеко были старше Матса, когда забивали в 1/2

«Боруссия» обыграла «ПСЖ» (1:0) в ответном полуфинале Лиги чемпионов (1:0 – первый матч) и вышла в финал.

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