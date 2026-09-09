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Царьград

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Адвокат Корытина сообщает о возможности признания гибели Наговициной

Адвокат Корытина сообщает о возможности признания гибели Наговициной

Русскую альпинистку Наталью Наговицину, пропавшую без вести 27 августа 2025 года при спуске с пика Победы в Тянь-Шане, могут признать погибшей по иску семьи.

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