Певица Юлия Проскурякова показала фигуру в мини-платье с глубоким декольте

Жена композитора Игоря Николаева появилась на сцене в откровенном мини-платье с глубоким декольте. Певица Юлия Проскурякова поделилась в личном блоге кадрами, снятыми за кулисами, которые активно обсудили ее подписчики.
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