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Певица Юлия Проскурякова показала фигуру в мини-платье с глубоким декольте

Певица Юлия Проскурякова показала фигуру в мини-платье с глубоким декольте

Жена композитора Игоря Николаева появилась на сцене в откровенном мини-платье с глубоким декольте. Певица Юлия Проскурякова поделилась в личном блоге кадрами, снятыми за кулисами, которые активно обсудили ее подписчики.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Ну каждая курица - певица сегодня, завтра - звезда и элита шоу-бизнеса. НАДОЕЛИ.
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20 час.

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