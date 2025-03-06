Сегодня отключения электричества будут лишь в Астрахани и надолго – не менее чем на 9 часов

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 20:00. В четверг, 6 марта, плановые отключения электричества коснутся 18 улиц и переулков во всех районах Астрахани: Самое короткое отключение продлится 9 часов, самое длительное – 11 часов.
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