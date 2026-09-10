Депутат Журова: Россия и США встали на путь к развязке конфликта на Украине

Россия и США на данный момент находятся «на пути» к развязке конфликта на Украине. Об этом «Газете.Ru» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
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