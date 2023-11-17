Предлагаемая зарплата для подростков в РФ в ноябре составила 53 тыс. руб

По данным исследования "Авито Работы", стало известно, что средняя предлагаемая зарплата для подростков РФ в ноябре составила 53 тысячи рублей, а спрос на таких сотрудников среди работодателей за год вырос в 3,5 раза.
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