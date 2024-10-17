Кровь летучих мышей подсказала, как заставить человека впасть в спячку

Решения многих человеческих проблем медикам помогало найти изучение дикой природы. Согласно недавним исследованиям, суслики «подсказали», как вылечить катаракту без операции, а «суперслух» больших бурых кожанов — как бороться с возрастной глухотой.
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