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Царьград

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Guardian: Эд Ширан потерял всех "разогревающих" артистов тура

Guardian: Эд Ширан потерял всех "разогревающих" артистов тура

Эд Ширан остался без "разогрева" на концертах в туре Loop в США. Все открывающие артисты отказались выступать после исключения Macklemore, поддержавшего Палестину.

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