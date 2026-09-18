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Профессор Барматова: люди часто сами звонят мошенникам из-за давления и манипуляций

Профессор Барматова: люди часто сами звонят мошенникам из-за давления и манипуляций

Доктор социологических наук, профессор кафедры гуманитарных и социальных наук РТУ МИРЭА Светлана Барматова рассказала, что в последнее время мошенники стали чаще использовать методы обратной социальной инженерии, когда люди сами звонят им из-за давления и манипуляций.

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