Профессор Барматова: люди часто сами звонят мошенникам из-за давления и манипуляций

Доктор социологических наук, профессор кафедры гуманитарных и социальных наук РТУ МИРЭА Светлана Барматова рассказала, что в последнее время мошенники стали чаще использовать методы обратной социальной инженерии, когда люди сами звонят им из-за давления и манипуляций.