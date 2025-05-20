Ольга Торубарова: Провела рабочее совещание совместно с сотрудниками МВД Республики Крым, в рамках которого рассмотрели вопрос о создании института контролеров–распорядителей для обеспечения обществе

Провела рабочее совещание совместно с сотрудниками МВД Республики Крым, в рамках которого рассмотрели вопрос о создании института контролеров–распорядителей для обеспечения общественного порядка и безопасности при проведении официальных спортивных соревнований.
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