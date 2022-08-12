БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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МИНЦИФРЫ ВСЕХ ОЦИФРУЕТ БЕЗ НАШЕГО СОГЛАСИЯ

МИНЦИФРЫ ВСЕХ ОЦИФРУЕТ БЕЗ НАШЕГО СОГЛАСИЯ

ФОТО: PREECHAR BOWONKITWANCHAI / SHUTTERSTOCK.COM, OLEG ELKOV / SHUTTERSTOCK.COM, ИГОРЬ ПШЕНИЧНИКОВ Ведомство Максута Шадаева не устаёт удивлять наших граждан своими неутомимыми усилиями приблизить воцарение в России электронного концлагеря.

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