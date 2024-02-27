Детей хотят лишить голоса в суде

Не учитывать на судебных процессах, в том числе, бракоразводных, мнение ребенка, а принимать во внимание только его интересы и позицию родителей — с такой законодательной инициативой выступили несколько депутатов Госдумы.
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