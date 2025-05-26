В Госдуме предлагают отказаться от ретуши религиозных символов в рекламе

Депутаты Госдумы приступили к подготовке законопроекта, который обяжет использовать религиозные символы в СМИ, рекламе и интернете, а также на изображениях культовых зданий, сообщает председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
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