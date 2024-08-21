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В Ростове суд отправил в колонию мужчину за подготовку покушения на главу Крыма

В Ростове суд отправил в колонию мужчину за подготовку покушения на главу Крыма

Для этого он специально обучился подрывному делу.Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрел уголовное дело, по которому проходил обвиняемым житель Крыма Игорь Корчинский.

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