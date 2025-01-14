Глава Удмуртии поручил разработать региональную программу развития экспорта до 2030 года

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии разработают региональную программу развития экспорта до 2030 года. О таком поручении сообщил глава республики Александр Бречалов в ходе ежегодного доклада Госсовету региона во вторник, 14 января.
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