Как можно использовать канцелярскую скрепку

﻿﻿Как можно использовать скрепку? Большинство людей просто предложат сшить ей бумаги и все. На самом деле этот простой предмет можно с большой пользой использовать в быту, и можно сказать, что вариантов полезного применения множество! О трех необычных вариантах использования скрепки в домашних условиях мы расскажем в нашем посте! Обратите внимание, ведь это действительно простые, полезные и эффективные трюки! 3 необычных применения канцелярской прищепки в хозяйстве, которые облегчат вам жизнь Отличный способ использовать скрепки №1 — сделать из них подставки для рождественских украшений! Игрушки будут хорошо висеть на еловых ветках, и вам не придется возиться с нитками и завязывать их! Скрепки можно использовать для крепления упаковок с сыпучими продуктами, чтобы они не расползались по шкафам и ящикам.