Долги пермских УК и ТСЖ за тепло превысили 96 млн рублей

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» обнародовал перечень управляющих компаний и товариществ собственников жилья, которые по состоянию на 1 июля 2026 года допустили наибольший объём просроченной задолженности за тепловую энергию и горячее водоснабжение перед ПАО «Т Плюс».