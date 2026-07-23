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Царьград

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Долги пермских УК и ТСЖ за тепло превысили 96 млн рублей

Долги пермских УК и ТСЖ за тепло превысили 96 млн рублей

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» обнародовал перечень управляющих компаний и товариществ собственников жилья, которые по состоянию на 1 июля 2026 года допустили наибольший объём просроченной задолженности за тепловую энергию и горячее водоснабжение перед ПАО «Т Плюс».

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