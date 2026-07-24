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Царьград

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Гайдулян назвал шоу BTS «тараканьим цирком» и вызвал скандал

Гайдулян назвал шоу BTS «тараканьим цирком» и вызвал скандал

Андрей Гайдулян вызвал скандал, назвав шоу BTS на перерыве Чемпионата мира по футболу «тараканьим цирком».

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