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Через несколько часов его не стало: в Сети появилось прощальное видео с Дмитрием “Пухляшом” Красиловым

Через несколько часов его не стало: в Сети появилось прощальное видео с Дмитрием “Пухляшом” Красиловым

Дмитрий Красилов. Фото rg.ruПредсмертное видео эпатажного Дмитрия Красилова попало в Сеть и довело поклонников до слез.

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Комментарии
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Oltaviro Oltaviro
Это кто?
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21 час.
C
CastroLeonora
Внезапный взлёт из ниоткуда и такой же быстрый уход. Если СМИ пишут про смерть от острой сердечной недостаочности, то потом обычно оказывается, что речь шла про вещества.Все в жизни скоротечно.
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7 час.

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