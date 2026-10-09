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У Лерчек пропали украшения на 14,4 млн — уголовное дело завели на следователя

У Лерчек пропали украшения на 14,4 млн — уголовное дело завели на следователя

Из служебного сейфа следователя в Новой Москве исчезли часы Rolex и браслет Bulgari — те самые, что раньше изъяли у Валерии Чекалиной, известной как блогер Лерчек.

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