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Медведев о мыслях после первого сета матча со Штруффом: «Была ли паника? Не совсем, потому что я стал играть лучше и победил»

Даниил Медведев прокомментировал победу над Яном-Леннардом Штруффом во втором круге «Мастерса» в Шанхае – 4:6, 6:4, 6:3.

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