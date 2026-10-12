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ДумаТВ

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Володин: Государственная Дума на этой неделе обсудит ратификацию ряда международных соглашений и протокола

Володин: Государственная Дума на этой неделе обсудит ратификацию ряда международных соглашений и протокола

Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 14 октября, обсудит ратификацию двух международных соглашений и протокола.

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