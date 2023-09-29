Идеальный маринованный лук без уксуса: узнала хитрый рецепт

TM

Tatyana Maranjyan

Видимо, названием. В этом рецепте главное - кислота, так что и уксус подойдет. Разумеется, не уксусная эссенция, а натуральный виноградный или яблочный уксус. Конечно, сок лимона - это идеально, но заменить лимонной кислотой - а почему бы и нет? Если нет лимона под рукой