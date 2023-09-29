А лук-то маринованный, настоящий маринованный лучок - только без уксуса. В салат и к мясу, рыбе - и просто на бутерброд: отменная вещь, скажу.
Идеальный маринованный лук без уксуса: узнала хитрый рецепт
Комментарии
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ТБ
Татьяна Бут
Автор, а чем вам лимонная кислота не нравится?
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16 час.
TM
Tatyana Maranjyan
Видимо, названием. В этом рецепте главное - кислота, так что и уксус подойдет. Разумеется, не уксусная эссенция, а натуральный виноградный или яблочный уксус. Конечно, сок лимона - это идеально, но заменить лимонной кислотой - а почему бы и нет? Если нет лимона под рукой
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13 час.
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