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ВОСТОКОВЕД ОБНУЛИЛ ФЕЙК ЗАПАДА О ТЕРАКТЕ В "КРОКУСЕ": ЭТО НЕ ИГИЛ*

ВОСТОКОВЕД ОБНУЛИЛ ФЕЙК ЗАПАДА О ТЕРАКТЕ В "КРОКУСЕ": ЭТО НЕ ИГИЛ*

Эксперт объяснил, почему радикальным исламистам совершенно не нужен был теракт в "Крокусе". Западные СМИ, почти все как один, неистово подхватили вброшенный, похоже ЦипСО фейк о том, что кровавый теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" совершил ИГИЛ*.

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Комментарии
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Владимир Карпов
Лично я потерял былое уважение к Путину из-за того бардака, что творится в стране ...!!! Куда ни кинь - всюду клин !!! С одной стороны - призывы к патриотизму и всемерной помощи в ведении СВО, а с другой стороны - дикий шабаш и идиотские увеселения наших звезденей где только можно с привлечением миллионов жителей мегаполисов и других городов ...!!! Вот этим бардаком и пользуются наши враги, а наши власти вместо того, чтобы ввести повсеместный жёсткий контроль за жизнью страны в соответствии с проведением СВО - наоборот, распустили народ и пустили почти всё на самотёк !!! Вот в итоге и &quot;довеселились&quot; !!!
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ВМ
Владимир Моргунов
За Северный поток, амеры тоже стрелки на хохлов переводили...
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