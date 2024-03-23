ВОСТОКОВЕД ОБНУЛИЛ ФЕЙК ЗАПАДА О ТЕРАКТЕ В "КРОКУСЕ": ЭТО НЕ ИГИЛ*

Владимир Карпов

Лично я потерял былое уважение к Путину из-за того бардака, что творится в стране ...!!! Куда ни кинь - всюду клин !!! С одной стороны - призывы к патриотизму и всемерной помощи в ведении СВО, а с другой стороны - дикий шабаш и идиотские увеселения наших звезденей где только можно с привлечением миллионов жителей мегаполисов и других городов ...!!! Вот этим бардаком и пользуются наши враги, а наши власти вместо того, чтобы ввести повсеместный жёсткий контроль за жизнью страны в соответствии с проведением СВО - наоборот, распустили народ и пустили почти всё на самотёк !!! Вот в итоге и "довеселились" !!!