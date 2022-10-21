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Рекордные первые периоды, уверенный Сучков. Победы «СЮ» в Москве и Череповце

Рекордные первые периоды, уверенный Сучков. Победы «СЮ» в Москве и Череповце

Вышли на первое место в КХЛ по первым периодам и побили клубный рекорд по крупным победам подряд После поражений от СКА и «Витязя» на старте чемпионата «юлаевцы» ни разу не проиграли стартовую двадцатиминутку: девять побед и девять ничейных исходов.

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