Рекордные первые периоды, уверенный Сучков. Победы «СЮ» в Москве и Череповце

Вышли на первое место в КХЛ по первым периодам и побили клубный рекорд по крупным победам подряд После поражений от СКА и «Витязя» на старте чемпионата «юлаевцы» ни разу не проиграли стартовую двадцатиминутку: девять побед и девять ничейных исходов.