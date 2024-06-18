В Омске пройдут довыборы в горсовет вместо досрочно сдавших мандаты депутатов - один ушел на СВО, вторая - «по личным обстоятельствам».
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В Омске пройдут довыборы в горсовет вместо досрочно сдавших мандаты депутатов - один ушел на СВО, вторая - «по личным обстоятельствам».