Как мошенники обманывают крымчан при покупке авто за границей

За 9 месяцев зафиксировано 33 таких случая, общий ущерб превысил 40 миллионов рублей.В Крыму участились случаи дистанционного мошенничества при покупке машин и запчастей из-за рубежа.
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