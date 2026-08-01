Судан: По меньшей мере четыре человека были убиты в результате столкновения членов племени Аторо с фракцией Абдул Азиза аль-Хилу Народно-освободительного движения Судана (НОДС-Н) в районе Аль-Лира недалеко от Кауды, штат Южный Кордофан, 31 июля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии