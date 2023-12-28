The Conversation: первые солнцезащитные средства для кожи были малоэффективны

Лора Доуз, медицинский научный сотрудник из Австралийского национального университета, рассказала The Conversation, что первые солнцезащитные средства, разработанные в 30-х годах XXI века, имели SPF (фактор защиты от солнца), равный двум.
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