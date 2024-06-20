Россияне считают самыми качественными многоквартирные дома из кирпича

Всего 24% россиян оценивают состояние своего дома как хорошее. Свыше половины граждан считают состояние своего дома приемлемым, а 23% — плохим, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Оренбургским заводом металлоконструкций среди более полутора тысяч россиян по всей стране ("ОренЗМК", резидент "Сколково").
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